شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 27 من آذار/مارس أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 107.71 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.77، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.54، بينما حقق الأعلى له عند 107.78.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 0.5% في شباط/فبراير الماضي، كما قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار الواردات اتساع التراجع إلى 4.6% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، بخلاف ذلك فقد تابعنا بعض التقرير التي تطرقت لتراجع معدل الإصابات بالفيروس التاجي في نيويورك.