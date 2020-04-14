شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 8833 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 8800 نقطة، حيث يقابل خط الاتجاه الهابط المكسور لأعلى والذي يشكل دعما قد يدفع بالمؤشر لأعلى لمستوى المقاومة القوي عند 9600 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 8700 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,764 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,903 نقطة
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