شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم بأكثر من 1% للأعلى لها في شهر مع تراجع مؤشر الدولار وفائض الميزان التجاري الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 16 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2002 وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 1.39% لتتداول حالياً عند 762.23$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 751.75$ للأونصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.17% إلى 99.21 مقارنة بالافتتاحية عند 99.38.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت فائض بما قيمته 139 مليار يوان أي ما يعدل 19.9$ مليار مقابل عجز بما قيمته 43 مليار يوان أي ما يعادل 7.1$ مليار في شباط/فبراير، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 175 مليار يوان أي ما يعادل 19.7$ مليار، وذلك مع تقلص تراجع الصادرات وارتفاع الواردات خلال الشهر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 0.5% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار الواردات اتساع التراجع إلى 4.6% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.