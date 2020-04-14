شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية مع بداية اليوم ليصل إلى مشارف هدفنا المنتظر عند 0.9626، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم التوقعات بكسر المستوى المذكور وامتداد الموجة الهابطة نحو 0.9541 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

لذلك، سيبقى الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.9670 سيدفع السعر لاختبار المقاومة المحورية 0.9730 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9560 والمقاومة 0.9700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط