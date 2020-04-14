شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يجتاز الهدف الثاني – تحليل - 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بملامسة هدفنا الممتد 0.6407، ويخترقه الآن ليمهّد الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير، حيث نرجّح التوجه نحو القمة المسجّلة مسبقاً عند 0.6685 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن كسر 0.6407 سيوقف الارتفاع الحالي ويضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مناطق 0.6236 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6350 والمقاومة 0.6550

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد