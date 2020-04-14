شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر المقاومة – تحليل - 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت للارتفاع واختبار مستوى المقاومة المحوري 32.50، والذي يلتقي عنده المتوسط المتحرك 50 ليضيف مزيد من القوة إلى هذا المستوى، يرافقه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بتجاوز مستوى 30.97 للتوجه نحو 29.75 كمحطة تالية.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 32.50 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مناطق 34.95 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 33.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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