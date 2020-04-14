شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة الذي يظهر بالصورة وحافظ على ثباته دونه، ليبقى التأثير السلبي لهذا النموذج فعالاً، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، بانتظار كسر مستوى 22.07 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي الذي يتواجد عند 19.24.
مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم التوقعات بالانخفاض، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 24.50 يمثّل الشرط الأول لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 24.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 14-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.