شكرا لقرائتكم خبر عن النفط تحت الضغط السلبي – تحليل - 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط عملية إعادة اختبار لخط الرقبة المكسور لنموذج القمة المزدوجة الذي يظهر بالصورة وحافظ على ثباته دونه، ليبقى التأثير السلبي لهذا النموذج فعالاً، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، بانتظار كسر مستوى 22.07 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي الذي يتواجد عند 19.24.

مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تدعم التوقعات بالانخفاض، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 24.50 يمثّل الشرط الأول لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 20.00 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط