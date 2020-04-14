شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تزحف نحو الأعلى – تحليل - 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر الفضة تداولات إيجابية هادئة ليستمر بالابتعاد عن مستوى 15.08، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 16.00 الذي يمثّل محطتنا الإيجابية التالية.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 15.08 سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً والتوجه نحو 14.17 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد