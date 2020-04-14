شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يؤكد الاختراق – تحليل - 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر الذهب اختراق مستوى 1703.25 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، معززاً التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1770.00.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر مستوى 1703.25 سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1750.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد