شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته السلبية ليقترب من مستوى 1.3813، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للارتفاع الذي تم قياسه من 1.2959 إلى 1.4667، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، ليدعم استمرارية التداولات داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يشجّعنا على ترجيح كسر 1.3813 وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.3612 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.4015 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3770 والمقاومة 1.3950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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