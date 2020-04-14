شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يلامس الهدف الأول – تحليل - 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليلامس هدفنا الأول المنتظر عند 107.68، ويبدأ بالضغط سلباً على هذا المستوى الآن في محاولة لتأكيد كسره، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن محطتنا التالية تتواجد عند 106.44.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، لنستمر بترجيح الميل الهابط اليوم، مع الإشارة إلى أن الفشل بتأكيد كسر 107.68 قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار مستوى 108.50 وقد تمتد إلى 109.20 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.50 والمقاومة 108.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط