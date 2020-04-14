الجنيه الإسترليني يجتاز الهدف الأول – تحليل - 14-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.2515، ويبدأ اليوم بميل صاعد إضافي ليخترق هذا المستوى ويؤكد فتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير، متجهاً نحو زيارة مستوى 1.2777 كهدف تالي.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2515 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار مستوى 1.2304 مبدئياً قبل تحديد مصير الاتجاه التالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2500 والمقاومة 1.2670
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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