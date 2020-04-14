شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يبدأ بإيجابية – تحليل - 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بإيجابية ليقترب من اختبار المقاومة المحورية 1.0966، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.0840، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، مع الإشارة إلى أن إيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50 تقدّم أفضلية لاستمرار الارتفاع خلال الجلسات القادمة.

نشير إلى أن اختراق المقاومة المذكورة سيفتح الطريق أمام العودة إلى المسار التصحيحي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1067، بينما يمثل كسر الدعم عامل سلبي سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.0700 ويمتد إلى 1.0640.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0840 والمقاومة 1.1067

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير