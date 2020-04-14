شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف والصينى: خفض سعر الغاز يجنب الشركة 40 مليون جنيه أعباء سنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة العامة للخزف والصينى ، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ، أن خفض سعر الغاز يساهم فى خفض التكاليف السنوية للشركة بنحو 40 مليون جنيه .

وأضافت مصادر بالشركة لـ" الخليج 365 " أن أحد أسباب خسائر الشركة ارتفاع تكلفة المنتجات من السيراميك والخزف والذى يحتاج كميات كبيرة من الغاز ، لافتة إلى أن الشركة كانت تحصل على الغاز ب5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتم تخفيضها ل4.5 دولار أواخر مارس الماضى .

وأوضحت المصادر أن هذا الخفض لم يؤثر بشكل واضح على خفض التكلفة ، مشيرة إلى أن الشركات العالمية المنافسة تحصل على المليون وحدة حرارية ب2.5 دولار .

وطالبت بخفض سعر الغاز ل3 دولارات للمليون وحدة حرارية مما يساهم فى تخفيض التكاليف لنحو 30% .

وقالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، إنها تستهدف تحقيق صافي ربح قبل الضرائب 3.34 مليون جنيه في عام 2020-2021.

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وأضافت الشركة في بيان سابق، أنها تستهدف فتح اعتماد مستندي لشراء ماكينتي طباعة لمصنع السيراميك لزيادة الإنتاج وتلبية احتياج السوق.

وأوضحت، أن الموازنة التقديرية، رصدت 10 ملايين جنيه لتحديث مصنع الأدوات الصحية لتحسين الجودة.

يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 13.19 مليون جنيه في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2019، مقابل خسائر بقيمة 9.28 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 160.09 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 118.7 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

كما أظهرت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني ارتفاع خسائرها خلال النصف الأول من 2019 - 2020، بنسبة 42 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة ، أنها حققت خسائر بلغت 13.19 مليون جنيه في الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2019، مقابل خسائر بقيمة 9.28 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.