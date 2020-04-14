شكرا لقرائتكم خبر عن طلال أبو غزالة: أتوقع حرب عالمية ثالثة بين الصين وأمريكا فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادى الدولى، أن الحقيقة أن أزمة كورونا لن تنتهى فى أقل من سنة إلى 3 سنوات بعد أن يتم اختراع الفكسيم أو العلاج حيث أن الفيروس يخرج من الشباك ويدخل من الباب والدليل عودتة مرة أخرى إلى الصين، قائلا نحن فى أزمة صحية واقتصادية، ويجب من الآن أن نحضر الخطط الاقتصادية لنحمى اقتصادنا ومستقبل أولادنا ولمن يتبقى على قيد الحياة، ولا نسمح بهذة الآفة أن تقضى على مستقبلنا وأمامنا مشكلتين إنسانية واقتصادية.

وأضاف أبو غزالة خلال لقائه فى برنامج الحياة اليوم عبر الاسكايب، أن دونالد ترامب أعلن تخصيص تريليونين دولار لحل هذة الأزمة وأقول له أن 5 تريليون لن يكفوا، قائلا أن الحرب التجارية هى التوقع القادم ونحن الآن فى عالم ليس فيه قيادة، والمستقبل سيكون للصين وهو ما قاله ترامب نفسه ونحن أمام صراع سببه أن كل الخلافات بين الدول سواء الكبرى أو البسيطة سببه أن أمريكا غير مستعدة أن تتنازل عن قيادتها للعالم ولا يمكن أن تتنازل للصين، والحل أن يلتقى الطرفان لانقاظ العالم ودولهم، وأثر هذا الصراع ليس فقط مضر لدولهم ولكن للعالم كله.

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وأوضح ، أننا دائما نا نقول اشتدى يا أزمة تفرجى ولن نستطيع أن نعيش فى جو مثلما كان يحلم أجدادنا إلا ـن يلتقى الطرفان أمريكا والصين أو يحدث البديل وهو صدام حربى وأتوقع أن يصطدم الطرفان فى حرب عالمية ثالثة لأن الحروب دائما ما تنتهى بالجلوس على الطاولات والوصول لاتفاقيات وأتوقع أن تكون الحرب فى أكتوبر وسبتمبر من هذا العام.

وتابع ، أن كل دول العالم سينتج من هذا النظام الجديد الذى يرأسه الصين وأمريكا، أو يدخل معهم روسيا أو غيرهم خطة ستبدأ من المنطقة العربية ليس لاسباب ذاتية ولكن لأنها الاكثر دمارا فى الدنيا وما يتمتعوا به فى نفس الوقت من ثروات، والغرب يشعروا أن هذة المنطقة لابد أن يتم بنائها، والمستفيد هو الشركات الأمريكية والصينية والأوروبية.