شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تدير ميزانية البيت فى شهر رمضان؟ اعرف الإجابة فى برنامج "بنكنوت" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "إزاى تدير ميزانية البيت فى شهر رمضان"؟.
ويستضيف البرنامج نخبة من الخبراء والمحللين متخصصين فى مجال الاقتصاد الكلى للحديث عن هذا الموضوع الذى يعد الشغل الشاغل لأغلب الأسر المصرية خصوصا فى الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المعظم.
يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا.
ويُعد برنامج بنكنوت أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، ويقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.
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