شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تؤجل الموعد المبدئى لإدراج أسهمها فى السوق الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن بورصة الكويت أعلنت اليوم الاثنين عن تأجيل الموعد المبدئى لإدراج أسهمها فى السوق الرسمى إلى موعد سيجرى تحديده لاحقا. ونقلت كونا عن بورصة الكويت قولها فى بيان "إعلان التأجيل جاء بسبب الظروف الاستثنائية الحالية التى فرضها تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد وما ترتب عليه من تعطيل الدوام الرسمى للجهات الحكومية." وكانت شركة بورصة الكويت قد أعلنت فى 7 يناير أن أسهمها سيجرى إدراجها فى 19 أبريل.

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