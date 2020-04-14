شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول: 42467 سيارة تحولت للعمار بالغاز الطبيعى فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول أن شركتي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي انتهتا من تحويل 42467 سيارة خلال عام 2019 لافتا أن هناك خطة لتوطين التصنيع المحلي للمعدات والمكونات المستخدمة في عمليات التحويل والتموين الخاصة بالغاز الطبيعي

واضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " أنه جاري تنفيذ خطة تحويل لتحويل أكبر عدد ممكن من من السيارات خلال الفترة المقبلة لافتة إلى أن عملية إحلال الغاز محل الوقود السائل للسيارات تسهم بشكل كبير في تخفيض فاتورة استيراد البترول من الخارج .

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وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أهمية التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى وخاصة فى السيارات فى إطار توجه الدولة لزيادة استخدام الغاز الطبيعى فى وسائل النقل المختلفة باعتباره مصدر آمن ونظيف فضلاً عن مردوده الاقتصادى والبيئى وتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة المتزايدة من الغاز الطبيعى مشيراً إلى ضرورة تطوير مجال خدمات تموين السيارات بالوقود والتوسع فى إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى بمختلف المحافظات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين .

وأوضح المهندس طارق الملا أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات سيسهم فى تخفيض الطلب على استهلاك الوقود السائل من بنزين وسولار والذى يتم استيراد جانب من احتياجات السوق المحلى منهما ، الأمر الذى سيؤدى لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا البترولية مؤكداً حرص الوزارة على توفير أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك بما يتلاءم مع كافة الشرائح واستخداماتها .