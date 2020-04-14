شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الاقتصاد الرقمى: 7 إجراءات لمساندة شركات التكنولوجيا منها تخفيض الإيجارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا لغرفة القاهرة، باتحاد الغرف التجارية علي دعمهم الكامل لكافة مبادرات مؤسسة الرئاسة المصرية والقرارات الإيجابية للحكومة المصرية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " واتخاذها مجموعة من الجهود التى تتسق مع مساندة الدولة المصرية تتضمن 7 إجراءات، وذلك خلال عدة اجتماعات لمحاولة تقليل أثر الأزمة الحالية على القطاع، أولها إصدار خطابات لجميع إدارات المراكز التجارية "المولات" لطلب تخفيض إيجارات شهري أبريل و مايو بنسبة 50% و جاري التنسيق معهم .

وكشف كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالقاهرة ، عن التواصل مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس حسام الجمل رئيس جهاز القومى لتنظيم الاتصالات " NTRA "فور العلم بتعليق العمل لمدة أسبوعين ، وبالفعل تكرم رئيس الجهاز بإعطاء تعليمات باستكمال العمل في نفس اليوم حرصا علي تسيير أعمال موافقات استيراد أجهزة الاتصالات و الكمبيوتر و المحمول و بذلك تم حل المشكله.

و أضاف أن الغرفة تقدمت بطلب إلي الدكتور محمد معيط وزير الماليه ولتأجيل تقديم الإقرارات الضريبيه لمدة شهرين و كما طلبنا تأجيل المساهمه التكافليه لهذا العام و في انتظار رد الوزير، كما تم عمل اجتماع " اون لاين" لأعضاء الشعبه العامه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع و تقديم حزمه من الاقتراحات، ضمنها تقديم تدريب مجاني " أون لاين " لموظفي القطاع لاستغلال هذه الفتره في تنمية مهارات العاملين بالقطاع بالإضافة إلى حصول المتدربين علي انترنت مجاني ليستطيعوا حضور التدريب بدون أعباء مالية.

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كما أشار إلي تقديم طلب لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا " ITIDA " لمساعدة شركات القطاع التي تقوم بالتوريد للجهات الحكوميه بسرعة الحصول علي مستحقاتهم و التدخل لحل المشاكل المتعلقه بخطابات الضمان .

وأشار إلي جهود غرفة القاهرة فيما يتعلق بتقديم نظام تأمين مخفض القيمه يمكن لجميع شركات القطاع بالاستفادة منه للتأمين علي المحلات و المخازن ، كما تقدم خدمة التأمين الصحي بقيمه مخفضه نظير مميزات كبيره .

و تقوم شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالقاهرة بتجهيز حزمه من المبادرات من شأنها تطوير أداء الشركات بأقل التكاليف و مساعدتهم لمواكبة التحول الرقمي وسيتم الإعلان عنها قريبا .

و البت الغرفة أصحاب الشركات سرعة التواصل مع أحد أعضاء مجلس إدارة الشعبه بالغرفة التجارية بالقاهرة لتوصيلهم باللجان القائمة بالغرفه لحل مشكلات التجار مثل لجان الضرائب و لجان الجمارك و غيرها من اللجان التي لها القدره علي التواصل المباشر مع الجهات الحكومية وحل المشكلات التي تواجه التجار و الشركات.