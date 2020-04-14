شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق متباينة إثر مخاوف من انخفاض الطلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت أسعار النفط أمس الإثنين،على تباين، حيث لم يوفر الاتفاق التاريخي لخفض الإنتاج الذي توصل إليه منتجون عالميون، القدر الكافي لتهدئة المخاوف المستمرة بشأن هبوط حاد في الطلب ناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 26 سنتا، أو 0.8 %، لتبلغ عند التسوية 31.74 دولارا للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا، أو 1.5 % ، لتسجل عند التسوية 22.41 دولارا للبرميل.
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