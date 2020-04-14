شكرا لقرائتكم خبر عن تويوتا تنضم إلى جى إم فى تعليق انتاج السيارات فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات، اليوم الاثنين، تعليق الانتاج في مصانعها في البرازيل حتى الثاني والعشرين من يونيو على الأقل، لتضنم بذلك إلى شركة جنرال موتورز الأمريكية التي تتوقع أيضا أن تستأنف الانتاج في نفس الشهر.

وانتاج معظم مصنًعي السيارات في البرازيل، أكبر منتج للسيارات في أمريكا الجنوبية، متوقف حاليا بسبب أزمة فيروس كووينا.

ولم يعلن مصنًعون كبار في البرازيل، مثل فيات كرايسلر وفولكسفاجن، حتى الآن عن موعد لاستئناف الانتاج.