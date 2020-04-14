شكرا لقرائتكم خبر عن طلال أبو غزالة: مصر ستصبح سادس اقتصاد بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادى الدولى، إن مصر ستصبح 6 اقتصاد على مستوى العالم وفقًا للدراسات العالمية والسبب أننا فى عصر المعرفة والثروة والمادة فى الانسان وبما أن عددنا كبير فإن طاقتنا المعرفية كبيرة، قائلا: إننى سعيد أن القيادة المصرية تركز على قناة السويس وهى قيمة اقتصادية لا يمكن أن تزول وقيمتها لن تعوض، ومصر يجب أن تكون فى قلب الوطن العربى والوطن لن يصل إلى ما يتمناه إلا بوجود مصر وهى نصف سكان المنطقة العربية.

وأضاف طلال خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم عبر سكايب: "لا أريد أن نتتخوف من الآثر الاقتصادى للازمة الوبائية وهناك دراسات تؤكد أن الاقتصاد الأمريكى بنهاية هذا العام سيكون فى تراجع بنحو 5% انكماش، وسيصل قيمة العجز إلى 3 تريليونات دولار بعد صرفهم فى أزمة كورونا وهو وضع غريب على الدول الكبرى، ولفت إلى أن مصر أهم ما يعجبنى فيها قرارات قيادتها السياسية وأنها تبنى لمستقبل أولادها مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والبنية التحتية الرقمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتركيز قيادتها هو تجهيز لمستقبل اقتصادها .

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وتابع أن الدول الأوروبية جميعهم لن يكون فيها نمو واقتصادها سيكون سلبيا، ومصر ما دام أن الدولة تبنى وتخطط لمستقلبلها مثل الصين والدول الاسكندنافية، ستتحول إلى نمو كبير فى اقتصادها مستقبلاً.

وطالب من الدكتور أحمد أبو الغيط دراسة إقامة مشروع الوحدة العربية المعرفية لأنه لا يتحتاج إلى موافقة أو خلافات جمركية أو سيادة الدول، ونحدد الوحدة على مستوى التعاملات على الإنترنت وأن نفرض لنا وجود على مستوى العالم مثل فنلندا، وهى الدولة التى تقود التعليم فى العالم، وأن يجمع نخبة من الاقتصاد والاتصالات لعمل هذة الوحدة، وستكون الوحدة نموذج فى استعادة القدرة على العالم قائلاً: نحن أمة قادة العالم 5 قرون ولا ننظر إلى الحقد الغربى فى القول بأننا متخلفون فنحن متقدمون بالفن والأدب وغيرها من المناهج المعرفية على مدار السنين.