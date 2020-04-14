أبو غزالة يطالب بإنشاء هيئة للرقابة على ما يبث عبر السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادى الدولى، بإنشاء هيئة للرقابة على ما يبث عبر السوشيال ميديا قائلا أن 10 أفراد من الممكن أن يسقطوا دولة بسبب شائعات وأكاذيب على السوشيال ميديا، مؤكدا على ضرورة أن يكون التعامل على السوشيال ميديا له ترخيص، قائلا لن يتوقف الإرهاب فى الدنيا إلا إذا عملنا نظام حوكمة على الانترنت، وهو ما ظهر فى استعمالة لإدارة العمليات الإرهابية ولابد من معرفة هوية وأصل وعمل كل شخص موجود على السوشيال ميديا.

وأضاف أبو غزالة خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم مساء اليوم الاثنين عبر "الاسكايب" للحديث عن تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، أن مشكلة كورونا بدأت تتفاعل من قبل أزمة كورونا وإلقاء اللوم على كورونا خطأ، لأنها كشفت أنا المصالح متضاربة بين العالم كله ولا يوجد عالم متسق وهو السبب فى انتشار فيروس كورونا ، حيث تعمل كل دولة حاليا لمصالحها ولم تفكر الدول الكبرى فى حل الأزمة على مستوى العالم .

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وأوضح أبو غزالة، أن مصر ستصبح 6 اقتصاد على مستوى العالم وفقا للدراسات العالمية والسبب أننا فى عصر المعرفة والثروة والمادة فى الإنسان وبما أن عددنا كبير فإن طاقتنا المعرفية كبيرة، قائلا أننى سعيد أن القيادة المصرية تركز على قناة السويس وهى قيمة اقتصادية لا يمكن أن تزول وقيمتها لن تعوض، ومصر يجب أن تكون فى قلب الوطن العربى والوطن لن يصل إلى ما يتمناه إلا بوجود مصر وهى نصف سكان المنطقة العربية.

وأشار قائلا لا أريد أن نتتخوف من الآثر الاقتصادى للازمة الوبائية وهناك دراسات تؤكد أن الاقتصاد الامريكى بنهاية هذا العام سيكون فى تراجع بنحو 5% انكماش ، وسيصل قيمة العجز إلى 3 تريليون دولار بعد صرفهم فى أزمة كورونا وهو وضع غريب على الدول الكبرى، ولفت إلى أن مصر أهم ما يعجبنى فيها قرارات قيادتها السياسية وأنها تبنى لمستقبل أولادها مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والبنية التحتية الرقمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتركيز قيادتها هو تجهيز لمستقبل اقتصادها .