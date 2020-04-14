شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بهبوط انتاج النفط الصخرى فى أمريكا 194 ألف ب/ي فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الاثنين إن انتاج النفط الصخرى فى الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 194 ألف برميل يوميا فى أبريل إلى حوالى 8.7 مليون برميل يوميا، مع تقليص المنتجين أنشطة الحفر بعد هبوط حاد فى أسعار الخام.
وسيكون ذلك أكبر هبوط شهرى فى انتاج النفط الصخرى الأمريكى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.
ويتراجع النفط الصخرى منذ بضعة أشهر، لكن الانخفاضات من المتوقع أن تتسارع مع هبوط الطلب بحوالى 30% حول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا. وأعلن منتجون كثيرون، من بينهم اكسون موبيل وشيفرون، عن خطط لكبح الانفاق ويتوقعون خفضا فى الانتاج فى الأشهر المقبلة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة فى تقرير شهرى إن الانخفاض فى أبريل من المتوقع أن يعقبه هبوط قدره 183 ألف برميل يوميا فى مايو إلى 8.53 مليون برميل يوميا والذى سيكون أدنى مستوى منذ يونيو 2019 وسادس شهر على التوالى من الانخفاضات.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 65% فى الربع الأول من العام وسط هبوط حاد فى الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا وتضخم المعروض بسبب حرب أسعار بين السعودية وروسيا.
وبحسب أرقام من وزارة الطاقة الأمريكية، سجل مجمل انتاج النفط الأمريكى مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.9 مليون برميل يوميا فى نوفمبر 2019. ومن ذلك بلغ انتاج النفط الصخرى 9.1 مليون برميل يوميا، وهو أيضا مستوى قياسى.
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