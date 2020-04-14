شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصري اليوم الأثنين 13-4-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الخليج 365 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين 13-4-2020، ومن أهمها إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية استهداف تحقيق معدل نمو 4.5% عام 2021، ومؤتمر وزارة التخطيط حول تأثير تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد، ومجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى ومنها:

المالية: نستهدف 4.5% معدل نمو بـ2021 وخفض الدين العام لـ82.8% من الناتج المحلى

للعام الخامس علي التوالي، أصدرت وزارة المالية البيان التمهيدي ما قبل الموازنة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، والتي تأتي تحت شعار موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى.

فيديو.. وزيرة التخطيط: أزمة كورونا هى الأعنف على اقتصاديات العالم

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لأول مرة العالم كله يمر بأزمة كهذه منذ أزمة الكساد العالمى فى القرن الماضى، مشيرة إلى أن هناك تراجعا فى معدلات النمو فى جميع دول العالم.

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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية فى ختام التعاملات بمشتريات محلية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 557.269 مليار جنيه.

CIB: إتاحة تحميل تطبيق الخدمة المصرفية عبر الموبايل من الـQR Code عبر ATM

أتاح البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر لعملائه سهولة الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكية Internet Banking وتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول Mobile Banking، عبر موقعه الالكتروني باستخدام البطاقة الائتمانية أو الخصم المباشر المفعلة ,دون الحاجه إلى زيارة الفرع.

قيادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يتبرعون بـ20% من راتبهم لدعم "تحيا مصر"

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجميع قيادات الهيئة المشاركة بالتبرع بنسبة 20٪ من إجمالي الراتب الشهري لكل منهم لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق تحيا مصر للمساهمة فيما تتخذه الدولة من إجراءات.