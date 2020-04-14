روسيا: مجمل التخفيضات العالمية لإنتاج النفط تبلغ 15-20 مليون برميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، إن مجمل تخفيضات انتاج النفط بموجب اتفاق عالمي بين كبار منتجي الخام، ومن بينهم روسيا والسعودية والولايات المتحدة، قد تبلغ 15 مليون إلى 20 مليون برميل يوميا في شهري مايو أيار ويونيو حزيران.
ومتحدثا إلى قناة روسيا ، قال نوفاك أيضا إنه اجتمع مع رؤساء شركات انتاج النفط المحلية الذين أيدوا الاتفاق العالمي بشأن تخفيضات انتاج الخام.
وقال مصدر بالقطاع لرويترز اليوم الاثنين إن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.24 مليون برميل يوميا في الفترة من أول أبريل إلى 12 منه.
كان متوسط إنتاج روسيا النفطي الشهر الماضي يبلغ 11.29 مليون برميل يوميا. ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب من رويترز للتعقيب.
أتمت روسيا ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الدول الأخرى اتفاقا لخفض عشرة ملايين برميل يوميا من السوق اعتبارا من مايو أيار للمساعدة على تحقيق الاستقرار في لأسعار النفط المتضررة من تفشي فيروس كورونا.
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