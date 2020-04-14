شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشرات الرئيسية فى بورصة وول ستريت تغلق متباينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط المؤشران داو جونز الصناعى وستاندرد اند بورز 500 للأسهم الأمريكية اليوم الاثنين بعدما سجلا مكاسب قوية الأسبوع الماضى، بينما تستعد الشركات الأمريكية لإنطلاق موسم الأرباح الفصلية الذى من المتوقع أن يكون صعبا بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن مكاسب لأسهم أمازون ساعدت المؤشر ناسداك على أن يغلق مرتفعا.

وأنهى داو جونز جلسة التداول فى بورصة وول ستريت منخفضا 328.60 نقطة، أو 1.39%، إلى 23390.77 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 28.19 نقطة، أو 1.01%، ليغلق عند 2761.63 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 38.85 نقطة، أو 0.48%، إلى 8192.43 نقطة.