شكرا لقرائتكم خبر عن ديون روسيا الخارجية تهبط لأدنى مستوى منذ 2009 مع ضعف الروبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الروسى، اليوم الاثنين، إن مجمل ديون روسيا الخارجية هبط في الربع الأول من هذا العام إلى أدنى مستوى منذ 2009، وهو ما يشكل مخاطر إضافية قليلة على الروبل الروسي المنهك ويساعد البلاد على تحمل الصدمات المرتبطة بفيروس كورونا.
وأضاف البنك المركزى، أن مجمل الديون الخارجية للحكومة والشركات بلغ 450 مليار دولار في أول أبريل، وهو ما يمثل انخفاضا بما يعادل 40.8 مليار دولار منذ بداية 2020 .
وبعض ديون روسيا مقومة بالروبل ويجرى تصنيفها على أنها دين خارجى إذا كانت فى حيازة أجانب.
وأصبح الروبل أحد أسوأ العملات أداء في الربع الأول مع تضرره من انهيار في أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد.
وتخطط روسيا لزيادة الاقتراض الحكومي هذا العام بينما تحتاج إلى تمويل استجابتها لوباء فيروس كورونا الذي يتجه لدفع الاقتصاد المعتمد على النفط إلى ركود.
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