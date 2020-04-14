جهاز الإحصاء: 162 ألف سيارة تحولت للعمل بالغاز الطبيعى فى 10سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبنى الدولة خطة طموحة من أجل زيادة أعداد السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي، سواء بالسيارات الحكومية أو غير الحكومي، من أجل توفير استخدام البنزين المستورد إلى الغاز الطبيعي بعد الوفرة التي حققها الإنتاج المصري المحلي من الغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغت نحو 162 ألفا و859 سيارة وذلك في الفترة من العام المالي "2007-2008" إلى " 2017-2018".
ورصدت البيانات الواردة في نشرة "مصر في أرقام"، توزيع السيارات المحولة على الأعوام المالية المذكورة، وكانت أعلى قفزة شهدها هذا البرنامج في العام المالي 2019-2010، حيث شهد تحويل نحو 23 ألف و595 سيارة، يلاه العام المالي 2010-2011، وبلغ حجم السيارات التي تم تحويلها نحو 22 ألف و680 سيارة.
وشهد العام المالي 2008-2009، تحويل نحو 17 ألف و595 سيارة، كما شهد العام المالي 2011-2012 تحويل 16 ألف و809 سيارة، كما شهد العام المالي 2017-2018 تحويل نحو 13 ألف و732 سيارة، ثم العامين الماليين 2007-2008، و2014-2015 تحويل نحو 11 ألف و715، و11 ألف و525 سيارة على التوالي.
وتشير البيانات إلى أن العام المالي 2013-2014 تحويل 10 آلاف و477 سيارة، ثم العام المالي 2015-2016 وشهد تحويل 7 آلاف و983 سيارة، و6 آلاف و416 سيارة في العام المالي 2016-2017.
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