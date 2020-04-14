شكرا لقرائتكم خبر عن "أودى" للسيارات تستعد لاستئناف عملها من جديد ببلجيكا فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة تصنيع السيارات "أودي" فى بروكسل، لإعادة العمل مرة أخرى، حيث وضعت سلسلة من الإجراءات للسماح لها بإعادة الإنتاج فى ظروف جيدة، بعد أن ظل المصنع متوقفاً عن العمل منذ منتصف مارس الماضي نتيجة لإجراءات الإغلاق في بلجيكا، ولكن لم يتم تحديد موعد لإعادة التشغيل.

وقالت الشركة انها أمضت الأسابيع القليلة الماضية في دراسة كيفية بدء الإنتاج مرة أخرى ، مع مراعاة صحة وسلامة عمالها ، والقيود الحكومية المطبقة على الشركات التي لا تخضع للإغلاق بشكل خاص.

الإجراء الأساسي الذي يجب الاهتمام به هو التباعد الاجتماعي : لضمان قدرة العمال على الحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض أثناء أداء وظائفهم.

يذكر أن 85% من الشركات التي تم تفتيشها فشلت في تلبية متطلبات التباعد الاجتماعي ، مما أدى إلى إصدار تحذيرات وإجراءات القانونية وصلت إلى الإغلاق القسري.

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ونتيجة لذلك ، سيتم تكييف خطوط التجميع للسماح بالمسافة الاجتماعية ،بالإضافة إلى إدخال التغييرات أيضًا على المساحات الأخرى ، مثل الغرف حيث يمكن للعمال الحصول على فترة استراحة.

قالت الشركة: “سيتم تمديد فترات الراحة بحيث تتاح الفرصة للجميع بعد توقفهم لغسل أيديهم”، كما سيتم تزويد الموظفين بأقنعة الوجه والقفازات الواقية، وسيُسمح لموظفي المكتب بالعمل عن بُعد لمدة 50٪ من الوقت.

وستعرض الإجراءات الآن على السلطات للموافقة عليها ، قبل تحديد موعد للعودة إلى العمل.