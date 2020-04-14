شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل ثاني جلسات الأسبوع إيجابية مع عودة تقلص تراجع الصادرات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر مدعومة بالبيانات الصينية التي أظهرت تقلص تراجع الصادرات الصينية باليوان خلال آذار/مارس الماضي وسط متابعة المستثمرين لتطورات وبيانات أكبر اقتصاديات آسيا الذي بدء به فيروس كورونا والذي يعكس خلال الآونة الأخيرة علامات على التعافي وذلك بالتزامن مع التقرير التي تفيد بأن معدل الإصابات بالفيروس التاجي في نيويورك وأسبانيا تتراجع.

ويأتي ذلك في أعقاب تغيب نبض التداول عن معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية وعلى رأسها الاسترالية والنيوزلندية بالإضافة لمؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج في نهاية الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة وفي مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الفصح ومع يتطلع المستثمرين لانطلاق فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف العالمية وسط حالة من عدم اليقين غير المسبوقة حيال آثار تفشي فيروس كورونا عالمياً على أداء وعائدات الشركات خلال الربع الأول الماضي.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وأكبر شريك تجاري لمعظم الاقتصاديات الآسيوية وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي تظهر فائض بما قيمته 175 مليار يوان أي ما يعدل 19.7$ مليار مقابل عجز بما قيمته 43 مليار يوان أي ما يعادل 7.1$ مليار في شباط/فبراير الماضي.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.96% ليربح 13.48 نقطة ويصل إلى المستوى 1,419.39، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.88% ليخسر هو الأخر 358.92 نقطة ويصل إلى المستوى 19,402.32.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.01% ليربح 37.95 نقطة ويصل إلى المستوى 3,791.21، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.75% ليربح هو الأخر 21.00 نقطة ويصل إلى المستوى 2,804.05.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.94% ليربح 228.21 نقطة ويصل إلى المستوى 24,528.54، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.63% ليربح هو الأخر 29.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,855.55.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.66% ليربح 165.25 نقطة ويصل إلى المستوى 10,129.15، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.83% ليربح هو الأخر 44.99 نقطة ويصل إلى المستوى 5,432.30.