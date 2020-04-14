شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.89% بما يعادل -61.20 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تستمر توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 6,569.39، طالما ظل مستوى المقاومة 7,000.00 ثابتاً أمام تحركات المؤشر القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,731.47 ومستوى المقاومة 7,200.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
59
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
125
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عدد أسهم الشركات الثابتة
11
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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