شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة السابعة على التوالي ليعكس الأعلى له في شهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة عشرة في تسعة عشرة جلسة من الأدنى له منذ 21 من تشرين الأول/أكتوبر 2002 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.63% إلى مستويات 0.6422 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6382، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 12 من آذار/مارس عند 0.6432، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6376.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 66 مقابل 2 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية انكماشاً بما قيمته 21 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 0.5% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، كما قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار الواردات اتساع التراجع إلى 4.6% مقابل 1.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وأكبر شريك تجاري لاستراليا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، للكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي تظهر فائض بما قيمته 175 مليار يوان أي ما يعدل 19.7$ مليار مقابل عجز بما قيمته 43 مليار يوان أي ما يعادل 7.1$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وذلك مع التوقعات بتقلص تراجع الصادرات وارتفاع الواردات خلال الشهر الماضي.