شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع انكماش الثقة في الأعمال في استراليا خلال آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال لشهر آذار/مارس والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 66 مقابل 2 والتي عدلت من انكماش بما قيمته 4 في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية انكماشاً بما قيمته 21 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.

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