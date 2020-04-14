أرامكو السعودية يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 14-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر هي الثانية على التوالي بنسبة بلغت -1.74% بما يعادل -0.55 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي خلال تداولاته القادمة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كل ذلك تحت مظلة سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 30.00، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 31.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.25 ومستوى المقاومة 32.15.
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