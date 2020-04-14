شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يظهر المزيد من الإشارات السلبية – تحليل صباحي – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الهابط بالمدى القصير، ولكن يأتي هذا الانخفاض بعدما حاول السهم تصحيح هذا الاتجاه، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، ما ينذر ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.85% بما يعادل -0.12 نقطة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.78، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 12.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 15.00.