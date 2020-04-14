شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البحر الأحمر (4230) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.89% بما يعادل 0.42 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعهد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات القماومة 11.78، ليستهدف مستوى الدعم 10.60 من جديد استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.60ومستوى المقاومة 11.78.
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