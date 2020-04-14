شكرا لقرائتكم خبر عن معادن يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم معادن (1211) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 2.87% بما يعادل 1.00 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نرجح عود انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 39.60، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 32.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 38.00.