شكرا لقرائتكم خبر عن السعودي الفرنسي محاط بالضغوط السلبية رغم ارتفاعه – تحليل صباحي – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم السعودي الفرنسي (1050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط معاناة السهم بالعديد من الضغوط السلبية، أولها سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.85% بما يعادل 0.80 نقطة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 30.55، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 26.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.85 ومستوى المقاومة 30.55.
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