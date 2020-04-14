شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت السعودية يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جدوى ريت السعودية (4342) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.73% بما يعادل 0.30 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.80 ومستوى المقاومة 12.00.