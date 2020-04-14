شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء يواجه مقاومة قوية – تحليل صباحي – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عطاء (4292) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.68% بما يعادل 0.90 نقطة في جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد، يلامس خلالها مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، أمام تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد بالمدى المتوسط.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 35.60، ليستهدف مستوى الدعم 32.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.25 ومستوى المقاومة 35.60.