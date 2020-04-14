ريدان يرتفع بيأس – تحليل صباحي – 14-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ريدان (6012) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.44% بما يعادل 0.32 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة لاسهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.16، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 12.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.34 ومستوى المقاومة 14.16.
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