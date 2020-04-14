شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ريت يصعد بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط – تحليل صباحي – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الجزيرة ريت (4331) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 2.29% بما يعادل 0.24 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 10.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.30.