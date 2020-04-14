شكرا لقرائتكم خبر عن شمس وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شمس (4170) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.90% بما يعادل -0.36 نقطة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 19.90، ليستهدف مستوى الدعم 16.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.22 ومستوى المقاومة 19.90.