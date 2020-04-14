شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع بشكل طفيف حيث اغلق عند مستوى 5027 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من أعلى مستوى لها خلال الشهري، وهو ما يعد إشارة ايجابية، ويتداول المؤشر حاليا في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 4500 ومستوى 5400 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4,986 وبين مستوى المقاومة هو 5,104 نقطة
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