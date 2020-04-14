شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلل خسائرها لكنها تغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين مع عدم اليقين حيال تاثير فيروس كورونا على الاقتصاد في الولايات المتحدة ووقت بلوغ الذروة من عدمه.



وانتقد مشرعون أمريكيون ما قاله كبير خبراء الأمراض المعدية "انطوني فاوتشي" بأنه كان من الضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مبكرة لكبح الفيروس، وهو ما جعل الرئيس "دونالد ترامب" بنضم إلى مطالبات بإقالته.



وارتفع عدد المصابين في الولايات المتحدة إلى أكثر من نصف مليون حالة كما زاد عدد الوفيات بوتيرة ربما تكون أكثر بطئاً من الأيام الماضية.



وركزت الأسواق على اتفاق "أوبك+" الذي تم التوصل إليه بخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا بداية من مايو/أيار ولمدة شهرين.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.5% وأغلق عند 22.41 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 24.7 دولار وأقل سعر عند 22.03 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.8% مغلقا عند 31.74 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 33.9 دولار وأقل سعر عند 30.9 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 1..4% (ما يعادل 328 نقطة) إلى 23390 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 23699 نقطة وأقل مستوى عند 23095 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 2761 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 2782 نقطة وأقل مستوى عند 2721 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 8192 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 8200 نقطة وأقل مستوى عند 8035 نقطة.