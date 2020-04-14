شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تنخفض بأكثر من 1% بفعل مخاوف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الإثنين متأثرة بمخاوف حيال الطلب خاصة من مزارع الماشية وحيوانات الحقول في الولايات المتحدة.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أنها ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع تقييمها للمحاصيل في البلاد ومدى توقعاتها بشأن الجودة والمعروض.



ويخشى محللون أيضاً من تأثير فيروس كورونا سلبيا على الطلب العالمي بشان الصويا والذرة الأمريكية خاصة مع اعتبار الولايات المتحدة أعلى دول العالم إصابة بالفيروس.

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وتجاوز عدد المصابين بالفيروس التاجي مستوى 1.9 مليون شخص ويقترب العدد من مليوني حالة على مستوى العالم في حين توفي ما يقرب من 119 ألف حالة بسبب المرض.



ومن جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية إصابة المتعافين من فيروس كورونا مجددا بالمرض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 1% إلى 8.54 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 8.55 دولار وأقل سعر عند 8.53 دولار.