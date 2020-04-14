شكرا لقرائتكم خبر عن بنك برقان (BURG) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى202 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية تعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك فالأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة 220فلس كمستوى اول،شرط بقاء السهم أعلى مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 199 بينما مستوى المقاومة هو 205 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد