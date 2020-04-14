شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق عند مستوى 713 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم 670 فلس،متجاوزا بذلك خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 770 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 670 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 700 بينما مستوى المقاومة هو 722 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد