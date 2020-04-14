شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج (GBK) يتجه لأعلى -تحليل صباحي- 14-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لأعلى لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 210 فلس، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك استمرار الأداء الايجابي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 225 فلس كمستوى أول ثم 260 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 200 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 207 بينما مستوى المقاومة هو 214 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد